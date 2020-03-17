Биржи АТР 17 марта закрылись без единой динамики на сохранении опасений вокруг коронавируса

Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) закрылись разнонаправленно во вторник в свете сохранения опасений вокруг коронавируса, которые ограничили коррекционный рост индексов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,34% — до 2779,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1704,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,9%, до 23263,73 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,47% — до 1672,44 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,06%, до 17011,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 5,83% — до 5293,4 пункта.

В ходе торгов на рынках региона отмечались попытки коррекционного роста. В то же время сохраняющиеся опасения вокруг негативного экономического влияния коронавируса продолжают ограничивать покупку акций трейдерами.

"Инвесторы покупали бумаги после недавнего падения на рынке. Также к покупкам участников рынка подтолкнули ожидания того, что меры Банка Японии помогут поддержать фондовый рынок", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику японского рынка брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto). В понедельник Банк Японии объявил о смягчении монетарной политики, в рамках которого он увеличит выкуп активов с рынка.