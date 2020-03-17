Финансовые новости
- |
- 17.03.20
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 17 марта закрылись без единой динамики на сохранении опасений вокруг коронавируса
10:41 17.03.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) закрылись разнонаправленно во вторник в свете сохранения опасений вокруг коронавируса, которые ограничили коррекционный рост индексов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,34% — до 2779,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1704,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,9%, до 23263,73 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,47% — до 1672,44 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,06%, до 17011,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 5,83% — до 5293,4 пункта.
В ходе торгов на рынках региона отмечались попытки коррекционного роста. В то же время сохраняющиеся опасения вокруг негативного экономического влияния коронавируса продолжают ограничивать покупку акций трейдерами.
"Инвесторы покупали бумаги после недавнего падения на рынке. Также к покупкам участников рынка подтолкнули ожидания того, что меры Банка Японии помогут поддержать фондовый рынок", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику японского рынка брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto). В понедельник Банк Японии объявил о смягчении монетарной политики, в рамках которого он увеличит выкуп активов с рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА
|Украинцы на самоизоляции будут получать 50% своей средней зарплаты, независимо от страхового стажа
|Готовятся посадки: Станет ли Венедиктова «Пшонкой» Зеленского
|И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 17.03.20
|Нацбанк 16 марта продал на межбанке $238 миллионов
|НБУ отсрочит введение буферов капитала и стресс-тестирование банков
|Украинские банки переходят в режим чрезвычайного положения
|Евро 17 марта ускорил снижение к доллару после статистики из Германии
|Справочный курс гривны 16 марта понижен на 35,35 коп до уровня 26,4203 грн/$1
Это интересно
|Экс-коллега Дурова: TON не готова к запуску, а Павел не рад, что в это ввязался
|Bugatti показала «самый спортивный» Chiron
|Koenigsegg создал 1727-сильный семейный мегакар с трехцилиндровым мотором
|Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается
|Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд