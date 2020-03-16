Биржи АТР закрылись 16 марта снижением в пределах 10% на опасениях вокруг коронавируса

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам понедельника упали в пределах 10% после того, как меры мировых центробанков не смогли ослабить опасения инвесторов относительно негативного влияния коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,4% - до 2789,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,83%, до 1712,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 4%, до 23063,57 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 3,19% - до 1714,86 пункта, что стало самым низким уровнем закрытия с октября 2011 года. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,46%, до 17002,04 пункта, оставшись в районе минимальной отметки на закрытии с ноября 2016 года. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 9,7% - до 5002 пункта.

В ночь на понедельник ФРС США неожиданно второй раз за месяц снизила базовую ставку сразу до 0-0,25% с 1-1,25% на фоне распространения нового типа коронавируса. На таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домохозяйствам. О смягчении монетарной политики в понедельник также объявил Банк Японии.

В то же время снижение ставок мировыми центробанками и другие предпринятые меры смягчения кредитно-денежной политики не смогли успокоить инвесторов, которые продавали акции в течение торгов.

"Кризис в 2008 году был финансовым кризисом, но сейчас мы наблюдаем кризис, связанный со здоровьем. Власти принимают меры по смягчению монетарной политики и поддержке экономики, но это не является прямым средством против пандемии", - сказал агентству Франс Пресс стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa).