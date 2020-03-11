Биржи АТР 11 марта закрылись снижением в пределах 3,6% на опасениях за экономику из-за коронавируса

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в ощутимом минусе из-за опасений вокруг распространения коронавируса, которое увеличивает неопределенность для мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,94%, до 2968,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,48%, до 1859,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 25231,61 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,27%, до 19416,06 пункта, что стало самой низкой отметкой на закрытии торгов с декабря 2018 года. Южнокорейский KOSPI - опустился на 2,78%, до 19908,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,6%, до 5725,9 пункта.

Трейдеров пугает, что коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира, оказывая давление на экономику. По данным американских СМИ, уже более 1 тысячи человек заразились коронавирусом в США. В Италии в настоящее время зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончался. Кроме того, Южная Корея за сутки зарегистрировала почти в два раза больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем за предыдущие.

"Заголовки по COVID-19 по-прежнему остаются плохими", - сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), отметив распространение коронавируса в Италии и США.