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Биржи АТР 5 марта закрылись ростом вслед за подъемом рынков США
11:55 05.03.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом в четверг на фоне резкого подъема на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,99%, до 3071,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,78%, до 1929,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,1%, до 26767,87 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,26%, до 2085,26 пункта, японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,09%, до 21329,12 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 - на 1,11%, до 6395,7 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что американские фондовые рынки закрылись в среду ростом на 3,8-4,5% в рамках коррекции и на фоне новостей о мерах экономической поддержки властей США для преодоления эффектов от коронавируса.
"Скачок американских рынков помог восстановлению японской фондовой биржи", - сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).
Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости о том, что МВФ готов выделить около 50 миллиардов долларов странам с развивающейся экономикой на борьбу с последствиями коронавируса.
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