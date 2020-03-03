Биржи АТР в основном растут 3 марта в ожидании поддержки центробанков

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут в ожидании решений центральных банков разных стран по мерам стабилизации экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,36% - до 3011,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,22%, до 1911,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,78%, до 26495,93 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, до 2039,38 пункта, японский индекс Nikkei 225 - снижался на 0,33%, до 21268,13 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,94% - до 6446 пунктов.

Все больше компаний предупреждают о том, что их показатели прибыли пострадают из-за сбоев в цепочках поставок и снижении спроса из-за быстро распространяющегося вируса. На фоне ухудшения ситуации инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие регуляторы снизят процентные ставки или предпримут иные шаги, чтобы стабилизировать глобальную экономику от последствий вспышки нового вируса.

Главный экономист Института банковской политики и бывший экономист ФРС Билл Нельсон (Bill Nelson), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что ФРС и другие крупные центробанки, возможно, в скором времени могут объявить о скоординированном снижении ставок. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижения ставки Федрезервом на ближайшем заседании, которое состоится 17-18 марта.

"Единственный способ получить положительную реакцию рынка - это дать им больше, чем они ожидают", - цитирует агентство эксперта.

Рынки также обратили внимание на то, что Центральный банк Австралии во вторник снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низкого уровня в 0,5%.