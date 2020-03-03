Финансовые новости
- |
- 03.03.20
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР в основном растут 3 марта в ожидании поддержки центробанков
07:55 03.03.2020 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут в ожидании решений центральных банков разных стран по мерам стабилизации экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,36% - до 3011,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,22%, до 1911,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,78%, до 26495,93 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, до 2039,38 пункта, японский индекс Nikkei 225 - снижался на 0,33%, до 21268,13 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,94% - до 6446 пунктов.
Все больше компаний предупреждают о том, что их показатели прибыли пострадают из-за сбоев в цепочках поставок и снижении спроса из-за быстро распространяющегося вируса. На фоне ухудшения ситуации инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие регуляторы снизят процентные ставки или предпримут иные шаги, чтобы стабилизировать глобальную экономику от последствий вспышки нового вируса.
Главный экономист Института банковской политики и бывший экономист ФРС Билл Нельсон (Bill Nelson), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что ФРС и другие крупные центробанки, возможно, в скором времени могут объявить о скоординированном снижении ставок. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижения ставки Федрезервом на ближайшем заседании, которое состоится 17-18 марта.
"Единственный способ получить положительную реакцию рынка - это дать им больше, чем они ожидают", - цитирует агентство эксперта.
Рынки также обратили внимание на то, что Центральный банк Австралии во вторник снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низкого уровня в 0,5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино
ТОП-НОВОСТИ
|Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову
|Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
|Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет 3 марта в ожидании снижения ставок мировых ЦБ
|НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019
|Биржи АТР в основном растут 3 марта в ожидании поддержки центробанков
|Индексы США 2 марта показали резкий рост после обвала на прошлой неделе из-за коронавируса
|Morgan Stanley прогнозирует курс 25 грн/$ к концу 2020г
|Депозитные ставки для физлиц 02.03.20
Это интересно
|5G-смартфон почти за $300 — уже реальность. Представлен Vivo Z6
|Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE
|Citroen выведет на рынок очень дешевый электрокар
|Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
|Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
|2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
|IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса