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Биржи США на закрытии торгов 21 февраля снижались на возросших опасениях по коронавирусу
07:15 24.02.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов серьезно снижались на возросших опасениях инвесторов за состояние экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,78%, до 28992,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,79%, до 9576,590 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,05 до 3337,75 пункта.
В пятницу инвесторы обратили свое внимание на корпоративные новости, связанные с влиянием коронавируса. Так, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company заявил о том, что коронавирус негативно повлияет на ряд финансовых показателей компании в первом квартале 2020 года.
Ранее с подобным заявлением выступил производитель потребительских товаров Procter & Gamble (P&G).
Обеспокоенность вызывает распространение коронавируса по всему миру. Так, за пределами Китая в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения. Особое внимание уделяется Южной Корее, где число зараженных достигло, по последним данным СМИ, более 200, и Японии, где к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Опасения инвесторов за влияние вируса на экономику оказались сильнее макроэкономической статистики из США, которая показала, что количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в январе сократилось только на 1,3% по сравнению с показателем декабря - до 5,46 миллиона. Аналитики ожидали более существенного уменьшения числа таких сделок, на 1,8%.
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