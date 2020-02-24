Биржи США на закрытии торгов 21 февраля снижались на возросших опасениях по коронавирусу

Ведущие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов серьезно снижались на возросших опасениях инвесторов за состояние экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,78%, до 28992,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,79%, до 9576,590 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,05 до 3337,75 пункта.

В пятницу инвесторы обратили свое внимание на корпоративные новости, связанные с влиянием коронавируса. Так, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company заявил о том, что коронавирус негативно повлияет на ряд финансовых показателей компании в первом квартале 2020 года.

Ранее с подобным заявлением выступил производитель потребительских товаров Procter & Gamble (P&G).

Обеспокоенность вызывает распространение коронавируса по всему миру. Так, за пределами Китая в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения. Особое внимание уделяется Южной Корее, где число зараженных достигло, по последним данным СМИ, более 200, и Японии, где к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Опасения инвесторов за влияние вируса на экономику оказались сильнее макроэкономической статистики из США, которая показала, что количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в январе сократилось только на 1,3% по сравнению с показателем декабря - до 5,46 миллиона. Аналитики ожидали более существенного уменьшения числа таких сделок, на 1,8%.