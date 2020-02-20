Биржи АТР в основном растут 20 февраля на новостях по коронавирусу и решениях ЦБ Китая

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг, - трейдеры продолжают следить за новостями по коронавирусу, а также оценивают решение китайского ЦБ снизить ставки LPR, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,47% - до 2989,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,03%, до 1865,45 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,81% - до 27431,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,67%, до 2195,45 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,31% - до 7166,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,36%, до 23485,87 пункта.

Китайский коронавирус остается в центре внимания рынков. Скорость его распространения заметно сократилась за последние сутки. Число новых случаев заражения в Китае в среду опустилось ниже 400 против 1,75 тысячи днем ранее. Число зараженных в материковом Китае превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены около 800 случаев заражения, трое погибли.

Рынки также оценивают решения Народного банка Китая по ставкам. В четверг ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на год была снижена до 4,05% с 4,15%, пятилетняя ставка LPR - до 4,75% с 4,8%. В понедельник китайский регулятор снизил ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) до 3,15% с 3,25%. Рынки ожидают дополнительных мер поддержки экономики Китая.

До введения всех мер поддержки придется разобраться с компаниями, имеющими проблемы с платежеспособностью, считает стратег по международным фондовым активам Jefferies в Гонконге Шон Дерби (Sean Darby), которого цитирует Рейтер. При этом аналитик полагает, что власти КНР не будут применять серьезных мер, пока не убедятся, что проблема с вирусом решена.