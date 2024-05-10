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Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
23:38 09.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони (УДО). Про це йдеться в указі №317/2024, опублікованому на сайті Офісу президента України
у четвер, 9 травня. Рудь був призначений на посаду начальника УДО в жовтні 2019 року.
Два дні тому, 7 травня, Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття мережі агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ), до яких увійшли двоє співробітників УДО, і які готували вбивство Володимира Зеленського.
"До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію РФ", - йдеться у повідомленні СБУ. Полковників затримали.
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Як повідомили тоді в українськіц спецслужбі, одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Зеленського, "котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити".
Окрім Зеленського, у РФ планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника Головного управління розвідки міністерства оборони Кирила Буданова та інших високопосадовців, додали в спецслужбі.
За словами Василя Малюка, про спецоперацію СБУ знало обмежене коло осіб, а її хід він контролював особисто. "Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужб", - додав він.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту). Їм загрожує довічне позбавлення волі.
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