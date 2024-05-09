ВР розширила програму доступних кредитів на виробників зброї

Верховна Рада ухвалила закон, який відкриває можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу мати доступ до програми дешевих кредитів "5-7-9".

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Очікується, що для виробників зброї відсоток пільгового буде 7% на інвестиції і 9% на обігові кошти. Максимальна сума кредиту: 500 млн гривень, додав Кисилевський.

"Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі - і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона", - наголосив заступник глави комітету.