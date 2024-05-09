Фінансові новини
- |
- 09.05.24
- |
- 21:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу у справі про замовне вбивство
16:23 09.05.2024 |
Печерський райсуд Києва 9 травня обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка. За рішенням суду олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу.
Про це пише "Суспільне".
Зазначається, що слідство вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста понад двадцятирічної давнини. При цьому він з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.
Відео на тему:
Нагадаємо:
8 травня олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.
За даними слідства, олігарх, щоб помститися замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".
Для виконання замовлення Коломойський залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.
Бандити напали на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас злочин не було доведено до кінця.
2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.
28 листопада 2023 року Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.
У лютому Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.
Шевченківський райсуд Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу у справі про замовне вбивство
ТОП-НОВИНИ
|Дрон СБУ вдарив по НПЗ у російській Башкирії, подолавши рекордні 1 500 км - джерело
|Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії - указ
|Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
|ВР підняла штрафи за порушення правил мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кубраков прокоментував ініціативу про його відставку з посади
|У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова
|У РФ скаржаться на атаку дронів на нафтобазу на Кубані
|Кабмін передав Міноборони повноваження Генштабу щодо погодження бронювання
|Посли ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених російських активів
|Дискусії про економічне бронювання тривають - Арахамія
|Посли ЄС погодилися з Планом для України, необхідним для фінансування Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд
Бізнес
|BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.
|Ядерний бомбардувальник B-2 Spirit отримає новітню бомбу GBU-72/B вагою 2300 кг для знищення бункерів на великій глибині
|Samsung, LG та Vestel працюють над єдиною системою для керування пристроями зі смартфона
|TikTok та ByteDance звернулися до суду через закон, який дозволить заблокувати платформу у США
|США відкликали ліцензії на постачання чипів Intel та Qualcomm для китайської компанії Huawei
|Google додає нові способи налаштування двофакторної автентифікації
|Новий процесор Apple M4 в iPad Pro — у 2 рази швидший за M2, у 4 рази швидша графіка, продуктивність ШІ 38 TOPS