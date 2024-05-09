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АНАЛІТИКА

Дрон СБУ вдарив по НПЗ у російській Башкирії, подолавши рекордні 1 500 км - джерело

 

Далекобійний дрон Служби безпеки України уразив нафтопереробний завод "Газпром нефтехим Салават" у республіці Башкортостан (РФ), подолавши рекордні 1500 км, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Після нічної "бавовни" на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ уранці далекобійний дрон "відвідав" і республіку Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти", - розповів співрозмовник агентства в четвер.

Він зазначив, що це був дрон Служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

За інформацією джерела, "Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших у РФ виробничих комплексів із нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпального та інших видів нафтопродуктів.

"СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це означає, що російські НПЗ і нафтобази, що працюють на ВПК, не можуть почуватися в безпеці навіть у глибокому тилу", - додав співрозмовник агентства.

Як зазначають у Telegram-каналі Mash, спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства.

При цьому місцева влада, як передає Telegram-канал Astra, вже встигла відзвітувати, що незважаючи на НП, підприємство нібито продовжує працювати в штатному режимі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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