Азійські акції мляві в очікуванні подальших вказівок щодо ставок; Китай підтримали позитивні торгові дані

Більшість азіатських акцій в четвер рухалися у флетово-низькому діапазоні на тлі відсутності прямих торгових сигналів, а також в очікуванні коментарів від представників Федеральної резервної системи і ключових даних по інфляції в США, що вийдуть найближчими днями.

Китайські ринки були одними з небагатьох, хто виріс протягом дня, продовживши зростання після того, як дані показали значно більше, ніж очікувалося, зростання китайського імпорту в квітні, що свідчить про певне зростання місцевого попиту.

Регіональні ринки мало чим відреагували на посереднє закриття на Волл-стріт, оскільки ряд чиновників ФРС попередили, що процентні ставки залишатимуться вищими ще довше. Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,9% кожен в четвер, збільшивши свій внутрішньоденний прибуток і залишаючись близькими до шести-семимісячних максимумів.

Зростання акцій континентальних компаній також сприяло зростанню гонконгського індексу Hang Seng, який виріс на 1,2%. Інвестори також вкладали кошти в акції гонконгських і китайських технологічних компаній.

Дані по торгівлі в четвер показали, що імпорт Китаю в квітні виріс значно більше, ніж очікувалося, що породило певні надії на поліпшення внутрішнього попиту.

Хоча експорт також зріс більше, ніж очікувалося, різке зростання імпорту призвело до того, що торговельний баланс Китаю не виправдав очікувань у квітні. Втім, кращі показники імпорту сприяли оптимізму щодо потенційного відновлення китайської економіки, що також стало ключовим фактором нещодавнього зростання китайських акцій.

Більш широкі азійські ринки були різноспрямовані. Японський Nikkei 225 виріс на 0,3%, оскільки слабкі дані по заробітній платі за березень посилили очікування, що Банк Японії матиме обмежений простір для посилення монетарної політики.

Nikkei також компенсував втрати Toyota Motor, яка впала на 0,7% через невтішні прогнози щодо прибутків на поточний фінансовий рік, навіть незважаючи на те, що вона розігнала прибутки на 2024 фінансовий рік.

Акції SoftBank Group Corp. впали на 1,7% після того, як британський підрозділ Arm Holdings, що займається розробкою мікросхем, опублікував невтішний прогноз річного прибутку, що свідчить про те, що попит на штучний інтелект може бути не таким високим, як очікувалося спочатку.

Австралійський ASX 200 знизився на 0,7%, оскільки акції гірничодобувних компаній були обтяжені слабкими цінами на сировинні товари. Південнокорейський KOSPI втратив 0,3%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на значною мірою стримане відкриття на тлі триваючої невизначеності щодо загальних виборів в Індії в 2024 році.

У четвер і п'ятницю заплановані виступи інших представників ФРС після того, як минулого тижня кілька чиновників попередили, що ставки в США, ймовірно, залишатимуться високими ще довше.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі виступить пізніше в четвер, а президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі - в п'ятницю.

Окрім виступів представників ФРС, наступного тижня будуть опубліковані ключові дані по інфляції індексу споживчих цін за квітень. Поглиблення розуміння процентних ставок в США, ймовірно, стане рушійною силою для фондових ринків.