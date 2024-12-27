Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,9244 грн/$1
12:39 27.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 27 грудня 2024 року.
|Показник
|26.12.2024
|27.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.862
|41.9244
|0.15
Дані: Нацбанк України.
Курс НБУ на 27 грудня- 41,8447 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейські ринки акцій переважно зростають після різдвяних свят
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,9244 грн/$1
|Після введення обмеження на вихідні Р2Р обсяг переказів у СЕП зріс на 6,2 млрд грн - НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.12.24
|НКЦПФР підготувала законопроєкт про нові правила роботи інвестфондів
|Mastercard за 10 міс.-2024 змогла скоротити відрив від Visa за кількістю карток на ринку України - НБУ
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії