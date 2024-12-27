НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,9244 грн/$1

Оператор платіжної системи Visa за 10 місяців 2024 року збільшила свою частку на українському ринку активних платіжних карток до 45,8% з 43,1%, тоді як частка її основного конкурента - платіжної системи Mastercard - скоротилася до 53,8% з 56,4%, свідчать дані НБУ.