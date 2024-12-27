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АНАЛІТИКА

Після введення обмеження на вихідні Р2Р обсяг переказів у СЕП зріс на 6,2 млрд грн - НБУ

 

Національний банк України (НБУ) після введення тимчасового ліміту в 150 тис. грн/міс. для вихідних переказів фізосіб (P2P, person-to-person), спостерігав короткострокову міграцію в перекази за iBAN, що супроводжувалося зростанням обсягу переказів у Системі електронних платежів (СЕП), через яку вони проходять, на 6,2 млрд грн.

"Ми спостерігали короткочасну тенденцію зростання обсягів переказів у СЕП між різними банками на майже 6,2 млрд грн, за одночасного скорочення обсягів переказів за реквізитами карток. Але така міграція пов'язана з різними факторами, не тільки активністю "дропів", тому ми продовжуємо вивчати і спостерігати за ситуацією", - повідомив центробанк у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У НБУ стверджують, що запроваджені ліміти на Р2Р значно сповільнили обіг коштів у незаконних фінансових схемах та суттєво підвищили вартість їх операційного обслуговування - орієнтовно у 2-5 разів.

Регулятор додав, що введення цього обмеження на пів року також забезпечує додатковий час постачальникам платіжних послуг для вдосконалення своїх систем моніторингу, розроблення комплексних і системних рішень у боротьбі з "дропами", із залученням банківської спільноти, держорганів, зокрема правоохоронних.

"Серед таких рішень важливим, на нашу думку, є створення реєстру фізичних осіб та їхніх електронних платіжних засобів, залучених до схем переказів "дропів", а також реєстру суб'єктів господарювання, щодо яких виявлено "міскодінг". Національний банк напрацьовує пропозиції щодо таких реєстрів, які будуть передані до профільного комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду", - роз'яснив Нацбанк.

Наразі НБУ не фіксує впливу введеного ліміту на вихідні Р2Р на комісійні доходи банків.

Як повідомлялося, центробанк із 1 жовтня 2024 року встановив на пів року ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person).

Однак у грудні цього ж року Приват, Ощад, Універсалбанк (mono) і Райффайзен, на які станом на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) 10 грудня в Нацбанку підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Цей документ передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій, зокрема запроваджує місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт встановлюють у розмірі 150 тис. грн на місяць із 1 лютого і знижують до 100 тис. грн із 1 червня.

Йдеться не тільки про перекази з картки на картку - P2P-операції, які Нацбанк уже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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