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АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій переважно зростають після різдвяних свят

12:45 27.12.2024 |

Фінанси

 

Фондові біржі найбільших країн Західної Європи, які не працювали кілька днів через різдвяні свята, переважно демонструють позитивну динаміку в п'ятницю.

Індекс Stoxx Europe 600 на 11:17 EET підвищився на 0,23% - до 504,99 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,12%. Тим часом німецький DAX додав 0,19%, французький CAC 40 - 0,39%, італійський FTSE MIB - 0,43%, іспанський IBEX 35 - 0,17%.

Активність торгів залишається низькою за відсутності важливих новин та статданих.

Певну підтримку ринку надали статистичні дані з Китаю, які вказали на уповільнення скорочення прибутку промислових підприємств у країні. Як показали дані Державного статистичного управління (ДСУ) КНР, сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю у листопаді скоротився на 7,3% у річному вираженні після падіння на 10% у жовтні.

Проте у січні-листопаді 2024 року прибуток промпідприємств знизився на 4,7% щодо того ж періоду минулого року. У січні-жовтні було зафіксовано спад на 4,3%.

Учасники ринку продовжують будувати прогнози щодо подальших дій Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи (ФРС).

Інвестори в середньому вважають, що ФРС знизить ставки лише на 35 базисних пунктів у 2025 році - тобто менше, ніж передбачає медіанний прогноз керівників Федрезерву. На думку аналітиків, дії Дональда Трампа після вступу на посаду президента США призведуть до прискорення інфляції та економічного зростання, знизивши потребу у пом'якшенні грошово-кредитної політики.

Акції Delivery Hero впали в ціні на 5,5% на новині, що антимонопольний регулятор Тайваню заблокував угоду щодо купівлі американської Uber Technologies місцевого підрозділу компанії Foodpanda за $950 млн.

Котирування паперів французьких банків зростають, включаючи Credit Agricole (на 2,2%), BNP Paribas (на 1,7%) та Societe Generale (на 1,5%).

Лідером зростання в Stoxx Europe 600 виступають акції розробника відеоігор Ubisoft Entertainment, що дорожчають на 4,5%, та папери британської транспортно-логістичної компанії Frontline, що зростають у ціні на 3,5%.

Крім того, капіталізація данської фармкомпанії Novo Nordisk збільшується на 3,4%, продовжуючи відновлення після обвалу минулого тижня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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