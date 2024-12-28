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Христофор Колумб
Нацбанк продав за тиждень $1,6 мільярда для підтримки гривні. Це рекорд від початку повномасштабної війни
23:55 27.12.2024 |
Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд.
Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2024 року, свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 30 грудня, на рівні 41,9403 грн/$, порівняно із 41,8447 грн/$ у п'ятницю. На початку тижня, 24 грудня, він оновив історичний мінімум, сягнувши 41,9910 грн/$.
Загалом від початку року Нацбанк купив на ринку всього $126 млн, а продав із резервів - $34,57 мільярда. Це суттєво більше ніж за 2022 рік ($26,38 млрд) та 2023 рік ($28,83 млрд).
Як повідомлялося, упродовж тижня з 16 до 20 грудня Національний банк продав для підтримки курсу гривні $1,417 млрд. На той час це також був найбільший показник за весь 2024 рік.
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