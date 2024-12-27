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Долар дешевшає до євро, єни та фунта
16:14 27.12.2024 |
Курс долара США знижується до євро, єни й фунта стерлінгів удень у п'ятницю.
Трейдери оцінюють статдані з Китаю, Японії та США, а також продовжують будувати прогнози щодо траєкторії ключової ставки Федеральної резервної системи (ФРС).
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.
Напередодні стало відомо, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в Штатах минулого тижня скоротилася на 1 тис. - до мінімальних за місяць 219 тис. Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості заявок до 223 тис.
На цих даних дохідність 10-річних американських державних облігацій підвищується на 2,5 базисного пункту (б. п.), до 4,607%. Під час сесії вона сягала максимальних з травня 4,62%.
Дохідність 30-річних US Treasuries збільшується на 3,3 б. п., до 4,799%, показник для 2-річних бондів підвищився на 0,5 б. п., до 4,337%.
Євро за даними на 15:08 EET коштує $1,0436 порівняно з $1,0425 на закриття торгів у четвер.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2560 порівняно з $1,2528 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо японської єни становить 157,77 єни проти 158 єн наприкінці попередніх торгів.
У п'ятницю стало відомо, що промвиробництво в Японії в листопаді скоротилося на 2,3% порівняно з попереднім місяцем після підйому на 2,8% у жовтні. Спад було зафіксовано вперше із серпня. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав ще суттєвіше зниження - на 3,4%.
Водночас роздрібні продажі в країні минулого місяця збільшилися на 1,8% проти жовтня, максимальними темпами з вересня 2021 року. У річному вимірі показник зріс на 2,8%, тоді як аналітики в середньому прогнозували зростання на 1,7%.
Безробіття в Японії в листопаді залишилося на рівні 2,5%, як і очікувалося.
Вартість долара в парі з офшорним юанем становить 7,3064 юаня проти 7,3024 юаня напередодні.
Як повідомлялося, сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в січні-листопаді 2024 року знизився на 4,7% проти того самого періоду минулого року. У січні-жовтні зафіксовано спад на 4,3%.
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