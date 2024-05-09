ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.05.24

Процесор Apple M4 представлений у новому планшеті iPad Pro з OLED-екраном. Чип виготовлений за 3 нм техпроцесом та складається з 4 продуктивних і 6 енергоефективних ядер. За словами Apple, він у два рази потужніший від процесора M2 у попередньому iPad Pro.