Dow завершив сесію зростанням 6-ту сесію поспіль, але прибутковість казначейських облігацій тисне на ринок

Промисловий індекс Dow Jones завершив середу зростанням, продовживши свою переможну серію до шести сесій поспіль і закрившись вище 39 000 пунктів вперше за п'ять тижнів, оскільки інвестори продовжували робити ставку на підтримку монетарної політики США.

Інші індекси Волл-стріт дещо охололи, оскільки імпульс зупинився, а прибутковість казначейських облігацій США зросла в день аукціону з розміщення 10-річних облігацій. Індекс S&P 500 не змінився після чотирьох сесій зростання, а Nasdaq Composite впав вдруге поспіль.

Не було багато новин, які б вплинули на рух індексів, окрім звітів окремих компаній.

«Ми просто чекаємо на наступний каталізатор, який змінить напрямок руху ринку, і, ймовірно, ми отримаємо його наступного тижня», - сказав головний ринковий стратег Ameriprise Ентоні Саглімбене. Індекс цін виробників вийде 14 травня, а індекс споживчих цін - 15 травня.

«Я думаю, що трейдери неохоче беруть більш широкі акції або більш широкі середні вище (broader stocks or broader averages higher), поки вони не отримають свіжі дані по інфляції», - додав він.

Індекс S&P 500 вирівнявся впритул до позначки 5 200, вище якої він востаннє закривався 9 квітня. У середу цьому завадило падіння акцій Uber, який опублікував несподіваний квартальний збиток і погіршив свій прогноз.

Платформа для замовлення поїздок впала на 5,7%, ставши одним з найбільших падінь S&P 500, після того, як вона спрогнозувала, що валові бронювання в другому кварталі не виправдають очікувань.

Акції Tesla впали на 1,7% після того, як Reuters повідомило, що американські прокурори вивчають, чи здійснювала компанія шахрайство з цінними паперами або банківськими операціями, вводячи в оману інвесторів і споживачів щодо здатності своїх електромобілів до автономного водіння.

Акції інших мега-компаній, таких як Nvidia, Amazon і Alphabet, знизилися в межах 0,2%-1,1%, оскільки прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла.

Зростання прибутковості допомогло приглушити оптимізм, викликаний позитивним сезоном прибутків і м'якшими, ніж очікувалося, даними з ринку праці минулого тижня, які зменшили занепокоєння щодо того, що Федеральний резерв залишить процентні ставки на високому рівні на довший час.

Згідно з Fedwatch Tool від CMEGroup, трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів у вересні, на рівні 67%, в порівнянні з 54% тиждень тому.

Політики ФРС, які виступали в середу, залишилися послідовними в своїх заявах, в тому числі на засіданні центрального банку США минулого тижня.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз заявила, що поточна монетарна політика сповільнить економіку так, як вона вважає необхідним для повернення інфляції до цільового показника ФРС у 2%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 172,13 пункти, або на 0,44%, до 39 056,39, S&P 500 втратив 0,03 пункти, або 0,00%, до 5 187,67, а Nasdaq Composite втратив 29,80 пункти, або 0,18%, до 16 302,76.

Серед секторів S&P, комунальні послуги зросли на 1,1%, продовживши свою серію підвищень до 14 з останніх 16 сесій, завдяки тому, що акції Vistra Corp підскочили на 9,1% після того, як повідомили про високі прибутки.

Однак сім з 11 секторів знизилися, причому найгірше показали себе сектори нерухомості, матеріалів і споживчих товарів.

Акції Intel впали на 2,2% після попередження про скорочення продажів з боку США, які відкликали частину експортних ліцензій виробника мікросхем для Китаю.

Акції Tripadvisor впали на 28,7%, що стало найбільшим одноденним падінням в історії, після того, як онлайн-тревел-агентство виключило можливий продаж в цей час і опублікувало несподіваний квартальний збиток.

Конкурент Uber, Lyft, піднявся на 7,1% після того, як спрогнозував вищі, ніж очікувалося, валові бронювання і основний прибуток за поточний квартал.

Індекс S&P 500 показав 32 нових 52-тижневих максимуми і 3 нових мінімуми, в той час як Nasdaq зафіксував 100 нових максимумів і 83 нових мінімуми.