Ціни на золото тупцюють на місці в очікуванні заяв ФРС та показників інфляції

Ціни на золото мало змінилися на торгах в Азії, залишаючись значно нижче нещодавніх рекордних максимумів, оскільки інвестори залишалися прихильними до долара в очікуванні нових сигналів з боку Федеральної резервної системи та інфляції.

Попит на жовтий метал був обмеженим на тлі певних очікувань припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, особливо з огляду на те, що США, як здається, докладають більше зусиль для укладення угоди. За повідомленнями, адміністрація Байдена призупинила експорт зброї до Ізраїлю через його атаки на Рафах.

Але найбільшим тиском на золото залишалася перспектива збереження високих процентних ставок в США, особливо після того, як кілька чиновників ФРС попередили про такий сценарій.

Спотове золото о 06:21 EET подорожчало на 0,2% до 2313,51 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні впали на 0,1% до 2320,60 доларів за унцію.

Жовтий метал не користувався особливою любов'ю, оскільки ряд чиновників ФРС попередили, що стійка інфляція буде перешкоджати будь-яким планам щодо зниження ставок в найближчій перспективі.

Хоча ринки все ще сподівалися на зниження ставки у вересні, основна увага була зосереджена на виступах інших чиновників ФРС, які відбудуться в четвер і п'ятницю.

Крім того, наступного тижня будуть опубліковані ключові дані по індексу споживчих цін за квітень, які, ймовірно, дадуть остаточні сигнали щодо подальшої долі процентних ставок.

Високі довгострокові ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони підвищують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали зросли в четвер, але все ще торгувалися значно нижче нещодавніх піків. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7%, а ф'ючерси на срібло додали 0,5%.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в четвер, але залишалися значно нижче нещодавніх дворічних максимумів, оскільки слабкі дані по імпорту з Китаю посилили деякі сумніви щодо попиту.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 940,00 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,4% до $4,5592 за фунт.

Урядові дані показали в четвер, що в той час як загальний імпорт Китаю в квітні виріс значно більше, ніж очікувалося, імпорт міді в країну знизився, оскільки нещодавнє зростання цін послабило попит.

Ці дані викликали певні сумніви щодо високого попиту з боку найбільшого світового імпортера міді.

Тим не менш, очікування більш жорсткої кон'юнктури на ринках підтримували ціни на мідь на зоряному підйомі протягом останніх двох місяців.