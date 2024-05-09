Долар утримує свої позиції в очікуванні ключових даних по інфляції

У четвер долар утримував вузькі діапазони проти більшості конкурентів, оскільки трейдери очікували ключових даних по інфляції в США, які можуть вплинути на політику Федерального резерву, в той час як фокус на величезному розриві в процентних ставках між Японією і США допоміг долару дещо зміцнитися проти єни.

Долар повільно піднявся проти японської єни після того, як минулого тижня він впав більш ніж на 3%, що стало найбільшим тижневим падінням з початку грудня 2022 року.

Єна отримала невеликий поштовх вранці в Азії після публікації резюме думок Банку Японії за підсумками квітневого засідання, яке показало, що багато членів правління бачать необхідність підвищення ставок і, зрештою, скорочення купівлі облігацій банком.

Однак цей крок був нетривалим, оскільки ринок був налаштований щодо японської валюти однозначно «ведмежим» чином.

Засідання ФРС минулого тижня і несподіванка щодо зниження темпів зростання зайнятості в США призвели до того, що ринки збільшили бети на два зниження ставок в цьому році. Але між наднизькими дохідностями Японії та США залишається прірва.

«Ринок не дуже стурбований раптовим поворотом ФРС. Тому в цьому сенсі ринок налаштований на підвищення курсу долар/єна", - сказав Масафумі Ямамото, головний валютний стратег Mizuho Securities.

Трейдери залишаються настороженими щодо можливої валютної інтервенції з боку Токіо, що потенційно може спровокувати різкі «нервові рухи», коли долар зростатиме, додав він, що, ймовірно, утримуватиме пару долар/єна в діапазоні 155-160 пунктів.

У четвер головний валютний дипломат Японії Масато Канда повторив попередження про те, що Токіо готовий вжити заходів на валютному ринку.

Основна увага прикута до квітневого індексу цін виробників (PPI) та індексу споживчих цін (CPI) в США, які вийдуть наступного тижня, і ринки будуть стежити за ознаками того, що інфляція відновила свою тенденцію до зниження до цільової ставки ФРС 2%.

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз заявила вчора ввечері, що економіка США потребує охолодження, щоб повернути інфляцію до цільового рівня.

Індекс долара виріс на 0,05% до 105,55, в той час як японська єна майже не змінилась на рівні 155,59 за долар.

Фунт стерлінгів знизився на 0,07% до $1,2487 напередодні рішення Банку Англії щодо монетарної політики, яке має бути прийняте пізніше в четвер.

Банк Англії, ймовірно, зробить ще один крок до першого за чотири роки зниження процентної ставки на фоні зниження інфляції.

Велике питання для інвесторів полягає в тому, чи припускає Банк Англії, що зниження може відбутися в червні, коли Європейський центральний банк вже дав зрозуміти, що знизить вартість запозичень.

Курс євро був стабільним на рівні $1,0743.