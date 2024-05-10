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Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS
23:56 09.05.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передати їх Україні.
Така заява Пісторіуса пролунала під час його візиту до Вашингтона 9 травня, його слова наводить портал t-online, передає "Європейська правда".
"У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", - оголосив голова Міноборони ФРН на зустрічі з журналістами.
Він наголосив на тому, як для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.
Як відомо, Україна отримала далекобійні системи HIMARS улітку 2022 року від Сполучених Штатів. Вони дозволили українським Збройним Силам уражати російські цілі в тилу та здобути тимчасову перевагу на фронті.
Загалом Київ отримав від Штатів майже 40 пускових установок HIMARS. З огляду на успішне застосування цих систем у США наростили їхнє виробництво.
Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
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