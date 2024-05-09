Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - ідеться в тексті указу №316/2024 від 9 травня, опублікованому на сайті глави держави.

Як повідомлялося, 8 лютого Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

7 березня стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії - про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Зовнішньополітичне відомство направило британській стороні відповідний запит на агреман.

9 травня Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з військової служби.