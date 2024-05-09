НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,5142 грн/$1

Більшість азіатських акцій в четвер рухалися у флетово-низькому діапазоні на тлі відсутності прямих торгових сигналів, а також в очікуванні коментарів від представників Федеральної резервної системи і ключових даних по інфляції в США, що вийдуть найближчими днями.