Биржи США 14 февраля показали разнонаправленную динамику из-за публикации статистики

Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов показали разнонаправленную динамику после публикации статистических данных, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,09%, до 29398,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,20%, до 9731,176 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - вырос на 0,18% до 3380,08 пункта.

В пятницу в центре внимания американских трейдеров была макростатистика. Согласно ей, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные ФРС США по объему промышленного производства в стране. Промпроизводство в январе уменьшилось на 0,3% к декабрю, что оказалось хуже прогноза в 0,2%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, увеличился до 100,9 пункта с уровня января в 99,8 пункта. Аналитики наоборот, ожидали снижения показателя.

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Однако оптимизма рынкам добавили новости о том, что власти Китая выделили 80,5 миллиарда юаней (11,5 миллиардов долларов) на борьбу с новым типом коронавируса.