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Биржи США 12 февраля закрылись в «зеленой зоне» на возвращении оптимизма по сдерживанию коронавируса
07:54 13.02.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в среду закрыли торги в "зеленой зоне" на вернувшемся оптимизме инвесторов касательно влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,87%, до 29546,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,37%, до 9722,441 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 3378,37 пункта.
Трейдеры продолжают следить за развитием эпидемии коронавируса, от которой скончались уже больше 1,1 тысячи человек. Так, рынки с некоторым оптимизмом встретили данные о том, что число новых заражений в Китае во вторник стало самым низким с конца января. Но инвесторы до сих пор пытаются оценить масштабы урона, нанесенного вирусом экономике.
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