Биржи США 5 февраля закрылись ростом на ослаблении опасений по коронавирусу

Основные фондовые индексы США в среду показали рост на 0,43-1,68% на ослаблении опасений вокруг коронавируса и оптимистичной статистики, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,68% до 29290,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,43%, до 9508,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,13% до 3334,69 пункта.

В среду СМИ сообщили, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с вирусом. При этом СМИ писали, что по словам представителя Всемирной организации здравоохранения, на данный момент не существует известных эффективных средств против вируса.

Поддерживает торги также сильная статистика по США. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в январе, по сообщению аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), выросло сильнее прогнозов и обновило почти пятилетний рекорд. Показатель роста составил 291 тысячу против ожидающихся 156 тысяч, что является максимумом с мая 2015 года.