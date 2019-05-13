Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 13,5% до 76,3 млрд гривен в 1-м квартале

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 13,47% до 76,3 млрд гривен в январе-марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (67,3 млрд гривен).

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, в январе-марте 2019 года составил 7,65 млрд гривен, что больше на 1,6 млрд гривен по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (6,05 млрд гривен).

В течение января-марта 2019 комиссия зарегистрировала 12 выпусков акций на сумму 703,160 млн гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 объем зарегистрированных выпусков акций увеличился на 166 млн гривен.

Комиссия в течение января-марта 2019 зарегистрировала 15 выпусков облигаций предприятий на сумму 1,7 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 объем зарегистрированных выпусков облигаций предприятий увеличился на 200 млн гривен.

В течение января-марта 2019 объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 1,52 млрд гривен, что больше на 867 млн гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 26,8% до 260,9 млрд гривен в сравнении с 2017 годом (205,8 млрд гривен).