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НКЦБФР начала адаптацию условий биржевой торговли в Украине соответственно европейским правилам
12:49 06.05.2019 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине соответственно европейским правилам.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
Изменения будут способствовать большей прозрачности операций на рынке, установлению справедливых цен и создадут регулятору возможности оперативного реагирования на манипулятивные сделки.
Первым изменением стали новые правила отчетности о внебиржевых сделках.
Отныне, в Украине, так же как и в Европе, стороны соглашений должны отчитываться по факту их заключения, а не по факту их выполнения.
Поскольку выполнение соглашений могло быть растянутым во времени, ни участники рынка, ни регулятор не имели своевременной "картинки" внебиржевого рынка.
Статистика сделок не могла служить надежным ценовым ориентиром на рынке, не могла также стать надежной основой для мониторинговых систем регулятора для определения манипулятивных сделок.
Новая система отчетности - это начало комплексного реформирования условий и правил организованной торговли в Украине, которые будут включать в себя также новые требования к торговым системам, кибер-защиты на современном уровне, внедрение корпоративного управления бирж.
Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала первую эмиссию корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС.
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