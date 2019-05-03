Рынки акций Азии 2 мая завершили сессию без единой динамики после заседания ФРС

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в четверг без единой динамики после того, как Федеральная резервная система (ФРС) накануне сохранила процентные ставки без изменения.

Сводный фондовый индекс Asia Dow повысился на 0,04%.

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с 10-дневными празднованиями в честь правления императора Акихито, который отрекся от престола, передав полномочия своему сыну Нарухито с 1 мая.

Торговые площадки материкового Китая в Шанхае и Шэньчжэне не работают 1, 2 и 3 мая в связи с государственными праздниками.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,7%, лидерами падения стали банки и сырьевые компании. Индийский S&P BSE Sensex потерял менее 0,2%.

Южнокорейский индекс KOSPI повысился на 0,4%.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, следует считать инфляцию в США ниже таргетируемого американским ЦБ уровня временным явлением. В целом он охарактеризовал положение американской экономики как благоприятное, особенно отметив активный рост рынка труда и стабильность финансовой системы.

Глава Федрезерва особенное внимание уделил заявлениям президента США Дональда Трампа, вновь раскритиковавшего руководство центробанка за слишком высокий уровень ставки. По его словам, "мы не задумываемся о краткосрочных политических вопросах, не обсуждаем их и принимаем их в расчет при принятии решений".

США и Китай провели очередной раунд плодотворных переговоров о торговле и достигли определенного прогресса, хотя остается ряд препятствий для заключения соглашения, заявил глава американской делегации в Пекине, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. На следующей неделе китайские чиновники нанесут ответный визит в Вашингтон. По данным источников CNBC, сохраняется возможность заключить сделку к пятнице на следующей неделе.

Как стало известно в четверг, продажи новостроек в Австралии снизились на 0,1% в марте по сравнению с февралем, подъем за который составлял 1%.

Рост розничных цен на Филиппинах замедлился в марте до минимума за три года - 1,3% в годовом выражении.

Между тем индикаторы деловой активности во многих странах региона продемонстрировали тенденции к улучшению. Так, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Южной Кореи в апреле вырос впервые за полгода - с 48,8 пункта до 50,2 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов означает рост деловой активности в соответствующем секторе.

Во Вьетнаме промышленный PMI достиг самого высокого уровня за 4 месяца, в Малайзии, Таиланде и Мьянме подъем усилился.

Одним из исключений стала Индия, где рост деловой активности в промышленности замедлился до минимума за 8 месяцев.

На азиатских рынках подорожали акции поставщиков Apple, финансовые результаты которой за второй финквартал оказались лучше ожиданий. Котировки ценных бумаг AAC Technologies поднялись на 3,1%.

В Гонконге акции страховщика AIA Group выросли в цене на 4,1%.

В Сиднее подешевели бумаги ведущей горнодобывающей компании мира BHP (на 1,2%) и геологоразведочной BeachEnergy (на 3,7%).

Самое значительное падение на основных рынках АТР в четверг продемонстрировал индонезийский Jakarta Composite - на 1,25%. Котировки ценных бумаг табачной компании Gudang Garam опустились на 3,4%, производителя цемента Semen - на 4,4%, банка Danamon, завершившего масштабную допэмиссию акций - на 20%.