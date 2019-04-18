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Биржи АТР снижаются 18 апреля вслед за рынками США
08:30 18.04.2019 |
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на фоне распродаж на американских фондовых рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23% - до 3255,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1768,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,6%, до 29942,83 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,19% - до 2219,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,01%, до 6256 пунктов. Японский Nikkei 225 терял 0,62%, до 22141,15 пункта.Участники торгов в Азии обратили внимание на динамику рынков США в течение торгов среды. Основные фондовые индексы США в среду незначительно снизились на фоне падения акций компаний сектора здравоохранения.
"Неожиданно хорошие данные по ВВП Китая не смогли спровоцировать ралли на Уолл-стрит, поскольку американские инвесторы сосредоточились на внутренних проблемах. Инвесторов все больше беспокоит риск неправильной трактовки экономических сигналов", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в апреле, по предварительной оценке, составил 49,5 пункта против 49,2 пункта в марте.
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