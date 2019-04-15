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Биржи США завершили торги 12 апреля в плюсе на отчетах, новости о сделке Chevron и Anadarko
07:44 15.04.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили неделю ростом на фоне отчетов крупных банков и сообщений о покупке нефтегазовой компанией Chevron конкурента Anadarko Petroleum, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,03%, до 26412,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,46%, до 7984,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 2907,41 пункта.
В пятницу в США стартовал сезон отчетов. Чистая прибыль инвестбанка JP Morgan Chase по итогам первого квартала 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составила рекордные 9,179 миллиарда долларов.
О своей прибыли отчитался также Wells Fargo & Co. Чистая прибыль банковской группы за квартал выросла на 14%, до 5,86 миллиарда долларов, или 1,2 доллара на акцию против 0,96 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,09 доллара.
Позитивные отчеты банков, особенно JPMorgan, свидетельствуют о "живучести американской экономики", считает портфельный аналитик New England Investment&Retirement Group Том Кеннеди (Tom Kennedy).
Кроме того, в пятницу нефтегазовая компания Chevron договорилась о покупке своего конкурента Anadarko Petroleum Corporation за 33 миллиарда долларов. Акции Anadarko подскочили в цене на 32,07%, Chevron - снизились на 4,9%.
Между тем, хуже прогнозов оказались данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), который в апреле, по предварительной оценке, снизился до 96,9 пункта с мартовского уровня в 98,4 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 98,1 пункта.
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