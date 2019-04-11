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Биржи АТР снижаются 11 апреля после протокола мартовского заседания ФРС США
08:13 11.04.2019 |
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг после того, как протокол мартовского заседания ФРС США показал, что позиция регулятора по монетарной политике может измениться в зависимости от макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,36% - до 3197,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,73%, до 1748,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,88% - до 29854,34 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,17% - до 2220,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,26%, до 6207,4 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,04%, опускаясь до 21678,1 пункта.
Участники торгов обратили внимание на протокол мартовского заседания ФРС, на котором члены регулятора согласились с тем, что до конца текущего года с учетом экономической ситуации нет необходимости менять уровень ключевой ставки на уровне 2,25-2,5% годовых. Однако некоторые участники также сообщили, что целевой диапазон ставки может быть изменен в любом направлении в зависимости от поступающих экономических данных и других факторов. Замедление экономического роста может заставить ФРС понизить ставку в то время, как ускорение темпов роста ВВП и усиление инфляционных ожиданий может привести к повышению ставки регулятора.
"Протокол заседания ФРС показал, что регулятор может изменить ставку как в одну, так и в другую сторону, но в целом, Федрезерв склоняется к сохранению текущей позиции до конца года", - сказала агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист OCBC Bank Селена Линг (Selena Ling).
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления, инфляция в Китае в марте 2019 года составила 2,3% в годовом исчислении против 1,5% месяцем ранее, при этом показатель совпал с ожиданиями экспертов. В месячном выражении индекс потребительских цен снизился на 0,4%, хотя аналитики ждали дефляцию на уровне 0,2%. Дефляция в месячном исчислении зафиксирована в Китае впервые с ноября 2018 года.
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