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Биржи США 3 апреля закрылись в плюсе на ожидании новостей по торговым переговорам с Китаем
07:44 04.04.2019 |
Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне ожидания новостей по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,15%, до 26218,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,6%, до 7895,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,21%, до 2873,40 пункта.
Инвесторы в среду ждали новостей о возобновлении в Вашингтоне торговых переговоров с китайской делегацией во главе с вице-премьером Лю Хэ. Как писали ранее американские СМИ, переговоры находятся на финальной стадии.
"Девяносто процентов сделки готово, но оставшиеся 10% - это наиболее сложная часть, это самая тяжелая часть, и она потребует компромиссов от обеих сторон", - приводит издание Financial Times слова исполнительного вице-президента по международным отношениям Торговой палаты США Майрона Бриллиэнта.
Сдерживали рост индексов не слишком позитивные статистические данные, опубликованные в среду. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 129 тысяч по сравнению с показателем февраля против прогноза на рост показателя на 184 тысячи.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте упал до 56,1% с февральского уровня в 59,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь до 58,1%.
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