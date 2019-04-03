Биржи США 2 апреля не продемонстрировали единой динамики на опасениях по поводу глобального роста

Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики после публикации пессимистичных прогнозов от ВТО, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,3%, до 26179,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,25%, до 7848,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на уровне открытия - 2867,24 пункта.

Всемирная торговая организация (ВТО) полагает, что рост мировой торговли в 2019 году составит 2,6% против 3,7% в предыдущем прогнозе, отмечая также усиление торговой напряженности и возросшую экономическую неопределенность. Отмечается, что ожидаемый показатель роста на 2019 год является минимальным за три года.

Накануне американские индексы прибавили более 1% после сильной статистики по деловой активности в промышленности Китая и США.

Согласно данным Бюро переписи населения США, объем заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 1,6% к январю против ожиданий на снижение на 1,1%. При этом заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности сократились на 1,9% в месячном выражении против прогноза на рост.

Последние экономические данные позволяют предположить, что "экономический рост сохранится, пока корпоративные прибыли останутся высокими", - цитирует агентство MarketWatch слова главы New Market Wealth Management Дэрила Дека (Daryl Deke). В то же время, отметил он, инвесторы могут опасаться слишком сильно доверять рынку.