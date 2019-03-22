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Биржи АТР 22 марта в основном снижаются на опасениях обострения торгового конфликта США и КНР
07:47 22.03.2019 |
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне опасений за возможное обострение торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,77% - до 3077,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,09%, до 1678,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,54% - до 28913,55 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавлял 0,02% - до 2185,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,44%, до 6194,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,15% - до 21576,74 пункта.
Поводом для беспокойства инвесторов в пятницу стали сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Китай увеличил закупки американских товаров в два-три раза по сравнению с предыдущим предложением Пекина о дополнительном импорте на 1,2 триллиона долларов за шесть лет.
Дополнительное давление на основной индекс японской фондовой биржи оказывает укрепление иены к доллару. Курс доллара к иене опускается до 110,77 иены за доллар со 110,8 иены, при этом ранее в ходе торгов пятницы показатель снижался до 110,67 иены за доллар. "Японский рынок, похоже, получает некоторую поддержку от оптимизма в США, но более высокий курс иены к доллару оказывает давление на рынок", - отметили аналитики компании Monex, мнение которых приводит агентство Рейтер.
Основные американские фондовые индексы завершили четверг в уверенном плюсе на фоне еженедельной внутренней статистики по рынку труда, которая оказалась лучше прогнозов.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии, согласно которой потребительские цены в Японии в феврале в годовом выражении выросли на 0,2%. Аналитики ожидали годовую инфляцию на уровне 0,3%.
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