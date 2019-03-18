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Индексы S&P 500 и Nasdaq 15 марта достигли 5-месячного максимума на торговом оптимизме инвесторов
07:13 18.03.2019 |
Основные американские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом на фоне новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, S&P 500 и Nasdaq достигли самого высокого с начала октября 2018 года уровня, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,54%, до 25849,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,76%, до 7688,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,5%, до 2822,47 пункта.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в четверг вице-премьер Китая Лю Хэ провёл третий телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого стороны достигли существенного прогресса по тексту торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.
Инвесторы также обратили внимание на внутренние статистические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 97,8 пункта с февральских 93,8 пункта. Эксперты прогнозировали рост показателя только до 95,3 пункта.
Кроме того, объем промышленного производства в США в феврале в месячном выражении увеличился на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,4%.
"Эти настроения, когда инвесторы готовы рисковать, основаны во многом на распространившемся оптимизме в связи с последним заявлением президента Трампа об "очень ответственном и разумном Китае". Президент США также добавил, что у него появятся новости по торговой сделке с Китаем в течение трех-четырех недель, и это тоже может привести к росту на рынках", - приводит агентство MarketWatch слова технического аналитика ActivTrades Пьера Вейрэ.
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