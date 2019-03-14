Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 08:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США завершили торги 13 марта в плюсе, акции Boeing перешли к росту
07:45 14.03.2019 |
Фондовые площадки США в среду закрылись ростом, индекс Dow Jones поддержали наконец перешедшие к росту акции Boeing, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,58%, до 25702,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,69%, до 7643,41пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2810,92 пункта.
Цены производителей за февраль выросли на 0,1% по сравнению с прогнозами аналитиков, ожидающих роста показателя на 0,2%. Заказы на товары длительного пользования выросли на 0,4%, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 0,4%.
Кроме того, расходы на строительство в январе выросли на 1,3%, что стало максимальным увеличением с апреля прошлого года.
Акции корпорации Boeing по итогам дня закрылись в плюсе на 0,46%, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении полетов пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета такого типа в Эфиопии в воскресенье. Кроме того, в среду управление гражданской авиации США заявило о "некоторых сходствах" в катастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода из Евросоюза без итогового соглашения. Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила коллег по парламенту, что результат их сегодняшнего голосования не означает, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения 29 марта 2019 года. В четверг депутатам предстоит проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit на более поздний срок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара
|План Медведчука: Почему языковой закон придется защищать в Конституционном суде
|Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР в основном снижаются 14 марта на статистике из Китая
|Биржи США завершили торги 13 марта в плюсе, акции Boeing перешли к росту
|Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара
|В январе-феврале НБУ привлек 848,6 млрд гривен средств банков
|Денежная масса в феврале сократилась на 0,2% - НБУ
|Индекс ПФТС 13 марта ускорил снижение
Это интересно
|Цены на игровые мониторы падают, и это только начало
|Airbus презентовала аэротакси
|Топ-10 стран с самым чистым воздухом
|Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
|Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд
|Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей
|Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час