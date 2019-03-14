Биржи США завершили торги 13 марта в плюсе, акции Boeing перешли к росту

Фондовые площадки США в среду закрылись ростом, индекс Dow Jones поддержали наконец перешедшие к росту акции Boeing, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,58%, до 25702,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,69%, до 7643,41пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2810,92 пункта.

Цены производителей за февраль выросли на 0,1% по сравнению с прогнозами аналитиков, ожидающих роста показателя на 0,2%. Заказы на товары длительного пользования выросли на 0,4%, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 0,4%.

Кроме того, расходы на строительство в январе выросли на 1,3%, что стало максимальным увеличением с апреля прошлого года.

Акции корпорации Boeing по итогам дня закрылись в плюсе на 0,46%, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении полетов пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета такого типа в Эфиопии в воскресенье. Кроме того, в среду управление гражданской авиации США заявило о "некоторых сходствах" в катастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода из Евросоюза без итогового соглашения. Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила коллег по парламенту, что результат их сегодняшнего голосования не означает, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения 29 марта 2019 года. В четверг депутатам предстоит проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit на более поздний срок.