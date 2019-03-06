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Индекс ПФТС 5 марта ускорил рост
19:06 05.03.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 1,25% - до 563,02 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 676,26 млн грн, в том числе акциями - 4,3 млн грн.
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Донбассэнерго" (+8,88%), Райффайзен Банка Аваль (+0,47%) и "Центрэнерго" (-2,23%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник подскочил на 1,78% - до 461,2 пункта при объеме торгов 0,83 млн злотых (5,87 млн грн).
В "индексной корзине" отсутствовала отрицательная динамика.
Тройку лидеров роста составили акции "Агротона" (+6,25%), "Астарты" (+3,47%) и "Кернела" (+1,32%).
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