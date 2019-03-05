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Рынок акций Украины начал торговую неделю умеренным ростом
19:04 04.03.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,12% - до 556,1 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 869,6 млн грн, в том числе акциями - 0,86 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (+0,56%) и "Центрэнерго" (-1,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,88% - до 453,05 пункта при объеме торгов 579 тыс. злотых (4,1 млн грн).
Отрицательную динамику показали акции "Астарты" (-2,76%) и агрохолдинга ИМК (-1,42%).
Выросли в цене акции "Кернела" (+0,41%).
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