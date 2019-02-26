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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Индекс ПФТС 25 февраля продолжил снижение
19:02 25.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,14% - до 553,99 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 401,28 млн грн, в том числе акциями - 2,13 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (-3,61%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,03%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,56% - до 434,82 пункта при объеме торгов 1,38 млн злотых (9,8 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали акции "Астарты" (+1,85%), агрохолдинга ИМК (+0,35%) и "Кернела" (+0,21%).
Отрицательную динамику показали акции "Агротона" (-2,89%).
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