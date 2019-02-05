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Биржи США закрылись 4 февраля в плюсе на фоне сезона отчетов
07:49 05.02.2019 |
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне продолжающегося в стране сезона отчетов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,7%, составив 25239,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,15%, до 7347,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличится на 0,68%, до 2724,87 пункта.
Инвесторы в понедельник ждут отчета Alphabet, которая последней из группы FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) отчитается по итогам 2018 года. Внутри группы данные были неоднозначными: Apple и Facebook опубликовали на прошлой неделе квартальные результаты лучше ожиданий, в то время как Netflix и Amazon дали плохие прогнозы на текущий квартал. Бумаги Alphabet по итогам дня прибавили 1,9%.
Акции компании Apple по итогам дня выросли на 2,85%, при этом компания временно обгоняла Microsoft по капитализации, однако к закрытию торгов последняя вновь заняла свое первое место среди самых дорогих американских компаний.
Также в центре внимания участников рынка остаются торговые отношения с Китаем. Как сообщила китайская сторона, по итогам прошедшего 30-31 января раунда переговоров КНР и США договорились о снижении дисбаланса в торговле. Кроме того, в минувшие выходные в китайских СМИ появились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для дальнейшего обсуждения торговых вопросов.
"Несмотря на позитивные сигналы по поводу встречи США и Китая на прошлой неделе, не было ничего конкретного, и это делает рынок уязвимым к заявлениям", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного аналитика Oanda Алфонсо Эспарзы.
По данным министерства труда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.
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