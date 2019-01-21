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Индекс ПФТС 21 января еще немного повысился
18:17 21.01.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,38% - до 556,68 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 22,9 млн грн, в том числе акциями - 1,14 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали акции "Центрэнерго" (+0,35%).
Снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-8,19%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,51%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 1,05% - до 428,82 пункта при объеме торгов 1,18 млн злотых (8,78 млн грн).
Среди индексных бумаг дорожали акции агрохолдинга ИМК (+2,56%), "Кернела" (+1,41%) и "Астарты" (+0,4%).
Отрицательную динамику демонстрировали акции "Агротона" (-2,31%).
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