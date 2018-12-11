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Рынок акций Украины провел торги 10 декабря в «боковике»
18:53 10.12.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на символические 0,02 пункта - до 575,19 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 523,84 млн грн, в том числе акциями - 5,13 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-1,13%), "Турбоатома" (-1,12%) и "Центрэнерго" (+0,75%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в понедельник остался неизменным на уровне 1793,69 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine снизился на 0,61% - до 441,39 пункта при объеме торгов 1,24 млн злотых (9,15 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Агротона" (-3,38%), "Овостара" (-3,51%) и "Кернела" (-0,19%).
Выросли в цене только акции "Астарты" (+0,75%).
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