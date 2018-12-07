Финансовые новости
- |
- 07.12.18
- |
- 08:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США преимущественно снизились 6 декабря на фоне скандала вокруг Huawei
07:35 07.12.2018 |
Основные американские фондовые индексы завершили четверг преимущественно снижением на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,32% - до 24947,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,42% - до 7188,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15% - до 2695,95 пункта.
Финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США и якобы подозревается в нарушении санкций по Ирану. США запрашивают экстрадицию Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций, слушания о залоге назначены на пятницу. Китайское посольство в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 60,7% с октябрьского уровня в 60,3%, тогда как аналитики ожидали снижение индикатора до 59,2%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 декабря, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 231 тысячу по сравнению с прогнозами снижения до 226 тысяч.
Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 0,9 миллиарда долларов, или на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 55,5 миллиарда. Эксперты прогнозировали рост до 55,2 миллиарда долларов.
"Рынки уже невероятно нервничают в связи с замедляющимся экономическим ростом благодаря кривой по доходностям облигаций США. Отношения между Китаем и США должны были улучшиться после саммита G20, и арест может разрушить эти и без того хрупкие отношения", - сказал агентству MarketWatch Джаспер Лоулер из London Capital Group.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Богомолец никому не конкурент на выборах
|Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой
|Рада ввела среднесрочное бюджетное планирование
|Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара незначительно изменяется к мировым валютам 7 декабря перед данными по рынку труда США
|Биржи АТР растут 7 декабря после ощутимого падения днем ранее
|Биржи США преимущественно снизились 6 декабря на фоне скандала вокруг Huawei
|Доллар на межбанке 6 декабря продавали все банки, особенно активно госструктуры
|Индекс ПФТС 6 декабря скорректировался вверх
|Депозитные ставки для физлиц 06.12.18
Это интересно
|Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки
|В Китае электрокары «сливают» данные властям без ведома владельцев
|Количество вакансий в криптовалютной сфере продолжает показывать рост
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов