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Золото дешевеет 19 ноября после роста на предыдущей неделе
08:12 19.11.2018 |
Золото дешевеет в понедельник утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 1%, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,7 доллара, или на 0,3%, до 1219,3 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,33%, до 14,335 доллара за унцию.
Коррекция на рынке золота в понедельник отмечается после того, как по итогам прошлой недели золото подорожало на 1,2% на фоне роста спроса на более надежные активы. В то же время аналитики настроены достаточно оптимистично в том, что касается перспектив цен на драгоценный металл. "Геополитический риск должен поддержать стоимость металла и обеспечить ее рост в конце этого года и в 2019 году", - приводит агентство MarketWatch слова директора по исследованиям в GoldCore Марка О'Бирна (Mark O'Byrne).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают заявления представителей ФРС США, сделанные в пятницу - тогда сразу несколько представителей регулятора выразили опасения относительно перспектив мировой экономики. Трейдеры полагают, что это может отразиться на темпах повышения базовой ставки в США, оказав давление на курс доллара и поддержав стоимость золота. Пока рынки ждут четвертого в 2018 году повышения базовой ставки в США в декабре, а также еще несколько повышений в 2019 году.
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