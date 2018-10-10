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Рынок акций Украины завершил торги 10 октября слабым ростом
20:02 10.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,07% - до 549,06 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 412,256 млн грн, в том числе акциями - 0,89 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+0,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,3%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в среду второй день подряд остался неизменным на уровне 1678,08 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам дня снизился на 0,54% - до 442,41 пункта при объеме торгов 5,222 млн злотых (38,9 млн грн).
Среди индексных бумаг подешевели акции "Агротона" (-2,78%), агрохолдинга ИМК (-2%) и "Кернела" (-0,58%).
Положительная динамика отсутствовала.
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