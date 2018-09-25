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Рынок акций Украины завершил торги 24 сентября символическим снижением
18:34 24.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,01 пункта - до 538,85 пункта.
Торговый оборот на фондовой бирже составил 1,027 млрд грн, в том числе акциями - 0,75 млн грн.
В "красной зоне" завершили торги акции "Донбассэнерго" (-8,75%).
Подорожали бумаги "Центрэнерго" (+1,04%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,62%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,69% - до 1626,51 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв повысился на 1,1% - до 431,07 пункта при торговом обороте 7,785 млн злотых (почти 60 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги KDM Shipping (+10%), "Кернела" (+2,08%) и "Агротона" (+1,94%).
Дешевели только акции "Астарты" (-0,33%).
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