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Индекс ПФТС 12 сениября скорректировался вниз
23:02 12.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,4% - до 528,95 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 602,4 млн грн, в том числе акциями - 0,955 млн грн.
По итогам дня подешевели акции "Укрнафты" (-1,35%) и "Центрэнерго" (-0,06%).
Выросли в цене бумаги "Шахтоуправления "Покровское" (+52,21%), "Укртелекома" (+3,85%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,65%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,31% - до 1632,63 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,54% - до 430,28 пункта при объеме торгов 9,9 млн злотых (74,8 млн грн).
Среди индексных акций подорожали бумаги "Овостара" (+3,06%), "Астарты" (+0,95%) и агрохолдинга ИМК (+0,44%).
Тройку лидеров снижения составили акции KSG Agro (-5,26%), "Агротона" (-3,5%) и KDM Shipping (-3,03%).
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