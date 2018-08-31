Индекс ПФТС в последние торги лета вернулся в «зеленую зону»

Торговый оборот на бирже составил 700,64 млн грн, в том числе акциями – 1,88 млн грн.
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+0,97%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,8%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,22% - до 1629,67 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 1,49% - до 440,51 пункта при объеме торгов 5,175 млн злотых (почти 40 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,17%), "Астарты" (+1,54%) и "Кернела" (+1,43%).
Дешевели акции KSG Agro (-3,92%) и "Агротона" (-0,73%).